"Crash" cripto: E depois do colapso da FTX?

O Negócios esteve à conversa com o cofundador e presidente da Anchorage, Diogo Mónica, e o CEO da RealFevr, Fred Antunes, sobre a queda da FTX e o impacto no mercado cripto. A possível continuação do contágio para outras "exchanges" e o contributo da regulação para estes problemas foram alguns dos temas.

"Crash" cripto: E depois do colapso da FTX?









