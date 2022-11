FTX deve 3 mil milhões aos 50 principais credores

A plataforma de negociação de criptoativos FTX, que entrou em colapso este mês, revelou que deve quase 3,1 mil milhões de dólares aos seus 50 principais credores (cerca de 3 mil milhões de euros, à taxa de câmbio atual).Deste valor, segundo a agência Reuters, são devidos 1,45 mil milhões de dólares aos 10 maiores credores, embora a FTX não indique quais são.A informação dada pela agência de notícias foi transmitida pela plataforma, que deu entrada com um pedido de falência no tribunal de Delaware a 11 de novembro, após um colapso que deixou cerca de um milhão de clientes e investidores com fortes perdas.A empresa disse, este sábado, que está a fazer uma revisão estratégica dos seus ativos, preparando-se para vender ou reorganizar alguns negócios.O colapso teve início na primeira semana deste mês, quando a Coindesk noticiou que uma parte importante do balanço da Alameda Research, do criador da FTX, Sam Bankman-Fried, era composto pela token FTT. A acumulação excessiva deste ativo financeiro digital deixou o mercado preocupado com um possível problema de liquidez.Uma situação que foi agravada depois de a Binance ter recuado na hipótese de salvar a FTX, a que se juntaram alegações de que a plataforma usou ativos de clientes para financiar investimentos de risco.