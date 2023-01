"Crash": Genesis pede proteção contra credores com dívida de mais de 3,4 mil milhões de dólares

Leia Também Genesis: Mais um nome sonante das cripto não resiste ao efeito dominó da FTX

Já deu entrada na Justiça norte-americana o pedido de proteção contra credores, ao abrigo do capítulo 11 da lei de falências dos EUA, da Genesis Global Capital (ou apenas Genesis, como é habitualmente conhecida), uma plataforma de empréstimos cripto.A empresa deve 3,4 mil milhões de dólares (3,14 mil milhões de euros) aos 50 maiores credores, segundo as contas da Reuters tendo por base os documentos judiciais.No pedido enviado ao tribunal de falências de Nova Iorque, a plataforma afirma que tem mais de 100 mil credores.O maior credor é a Gemini - a 10.ª maior plataforma cripto do mundo, segundo os dados da Coin Market Cap -, a quem a Genesis deve 765,9 milhões de dólares.A Gemini, fundada pelos gémeos Cameron e Tyler Winklevoss, tinha em conjunto com a Genesis o programa "Earn" destinado a empréstimos cripto.A 10 de janeiro, numa carta aberta, a Gemini afirmou que a Genesis devia 900 milhões de dólares a 340 mil investidores do programa "Earn".A Genesis congelou os levantamentos em novembro, após o colapso da FTX, que arruinou a estabilidade financeira da plataforma já fortemente pressionada pelo tombo do "hedge fund" cripto Three Arrows Capital, onde a Genesis detinha um grande leque de ativos.