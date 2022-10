Criptoativos taxados a 28% mas há exceções. Intermediários pagam imposto de selo

Leia Também Já com estudo da AT, Medina chama setor para discutir tributação cripto

O Governo vai mesmo avançar com a tributação de criptoativos em sede de IRS, segundo a proposta do Orçamento de Estado para o próximo ano, entregue esta segunda-feira na Assembleia da República. O Executivo clarifica ainda que os intermediários financeiros de transações cripto passam a pagar Imposto de Selo.Em sede de IRS, a não ser que o sujeito passivo opte pelo englobamento, a proposta do Executivo aplica a mesma taxa que às restantes mais-valias, 28%. "Às mais-valias referentes a criptoativos detidos por período inferior a um ano aplica-se a taxa de 28% (sem prejuízo da opção de englobamento)", pode ler-se no relatório do OE2023.No entanto, à semelhança do regime alemão de tributação cripto sobre pessoas singulares, o Governo define que "as mais-valias referentes a criptoativos detidos por mais de 365 dias estão isentas de tributação".Ainda em sede de IRS, o Governo propõe "a tributação dos rendimentos provenientes de operações com criptoativos como rendimentos empresariais e profissionais, ou como incremento patrimonial (mais-valias)". É o caso da mineração e outros meios de emissão de criptoativos.O ministério titulado por Fernando Medina salvaguarda ainda a possibilidade destas atividades serem enquadraras em outras categorias do IRS, "consoante os casos".Relativamente ao imposto de selo, onde até então reinava uma grande incerteza entre os intermediários do setor, a proposta do Governo declara "expressamente, a tributação das transmissões gratuitas de criptoativos, bem como a incidência de Imposto do Selo sobre as comissões cobradas na intermediação de operações relativas a criptoativos".Estas operações estão assim sujeitas a uma taxa de 4%, "em linha com a generalidade das operações financeiras".Para o Governo este regime confere "segurança e certeza jurídica ao criar um regime próprio que visa fomentar a criptoeconomia"."Deste modo, pretende projetar-se a transição digital e exponenciar a economia 4.0, enquanto vetores de desenvolvimento económico e capacitação do mercado de trabalho nacional ao nível das competências digitais", acrescenta.O Ministério das Finanças esteve durante os últimos tempos a debater este tema com a Federação de Associações de Cripto Economia (FACE). As negociações aconteceram depois de ter sido encerrado o estudo de direito comparado sobre tributação cripto, conforme foi avançado pelo Negócios. Mais tarde, o Expresso deu conta que o conteúdo do relatório - até agora não divulgado -. sugere que se taxe as mais-valias arrecadadas com transações cripto em sede de IRS entre 28% e 50%. Na altura o diário revelou, no entanto, que o Governo pretendia uma solução mais branda.Por outro lado, em termos de investimento, o Governo propõe "mais incentivos ao investimento e a regulamentação dos criptoativos".