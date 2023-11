Criptomoedas: Tribunal nos EUA volta atrás. CZ fica retido nos EUA para já

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O ex-CEO da Binance, Changpeng Zhao (CZ), está mesmo impedido de voltar para casa nos Emirados Árabes Unidos, pelo menos por enquanto, de acordo com a mais recente decisão de um tribunal em Seattle, que decidiu atender ao pedido dos procuradores e revogar a luz verde dada anteriormente a CZ.





O Departamento de Justiça dos EUA pediu ao tribunal que reconsiderasse a decisão de permitir que Changpeng Zhao regressasse ao Dubai, onde reside.





Os procuradores invocaram como argumentos "os ativos significativos" de CZ, além das "sólidas relações com os Emirados Árabes Unidos e a incapacidade de extradição". Recorde-se que os EUA e os Emirados Árabes Unidos não têm qualquer tipo de acordo de extradição.





Por outro lado, a defesa de Changpeng Zhao salientou que o empresário viajou voluntariamente aos EUA para se declarar culpado dos crimes, pelo que a sua ida para os Emirados Árabes Unidos não representaria qualquer perigo de fuga.





CZ declarou-se culpado da acusação de lavagem de dinheiro pelo Ministério Público e se ter disposto a pagar uma multa de 50 milhões de dólares, cerca de 45,84 milhões de euros ao câmbio atual.





Zhao aceitou igualmente abandonar a liderança da Binance, como parte de um acordo com o Departamento do Tesouro norte-americano e da Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Já a Binance, maior plataforma de criptomoedas do mundo, irá declarar-se culpada das acusações e pagar uma coima de 4,3 mil milhões de dólares (3,9 mil milhões de euros).





A sentença do caso só será proferida em fevereiro do próximo ano.





De acordo com a Bloomberg, ainda que a moldura penal para este tipo de crimes ronde os 10 anos, o acordo celebrado entre o milionário cripto e a Justiça deverá reduzir a pena no máximo para 18 meses. A agência não detalha se seriam 18 meses de prisão efetiva ou pena suspensa.