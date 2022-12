Diretor de pagamentos do BCE arrasa bitcoin: "É o último suspiro"

Ulrich Bindseil a par do consultor do departamento que rege, Jürgen Schaaf, consideram que a bitcoin não pode ser encarada como forma de pagamento ou investimento, apelando assim a que reguladores, legisladores e bancos não legitimem a utilização da "cryptoqueen". Para os membros do departamento do BCE encarregue pelo euro digital a atual queda da bitcoin é o fim já anunciado da criptomoeda mais cotada do mercado.

