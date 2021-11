Covid-19: Nova variante sul-africana afunda maior ETF do mundo

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O maior "Exchange Traded Fund" (ETF) do mundo está em agonia e a culpa é do avanço da da nova variante de Covid-19.





O fundo da US Global Jets, com uma capitalização de mercado de 3,6 mil milhões de dólares ligado ao setor da aviação, seguiu a tendência negativa do "premarket" e está a afundar 9,2% para os 20,12 dólares.





A cotação do ETF está a ser pressionada pela propagação da nova variante sul-africana da covid, que ameaça voltar a impedir a recuperação do setor da aviação.





Por sua vez, o NYSE Arca Airline Index, onde estão cotadas as maiores companhias norte-americanas da aviação, também se está ressentir deste fenómeno, seguindo a desvalorizar 8,85%.





Esta quinta-feira, Ursula Von der Leyen anunciou que a Comissão Europeia vai propor a suspensão de voos da África Austral com destino à União Europeia.





"A Comissão Europeia proporá, em estreita coordenação com os Estados-membros, ativar o travão de emergência para parar as viagens aéreas da região da África Austral devido à variante B.1.1.529", indicou Ursula von der Leyen, numa curta publicação na rede social Twitter.





A presidente da Comissão Europeia não especificou quais os países abrangidos por esta medida.





Em Portugal, as companhias serão forçadas a realizar testes aos passageiros, sob pena de pagarem uma coima de 20 mil euros, por cabeça, arriscando ainda a suspensão.