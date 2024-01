ETF de bitcoin movimentam 3,5 mil milhões de dólares na estreia

Leia Também Bitcoin floresce com menos oferta e mais investimento

Leia Também EUA aprovam primeiros ETF com exposição direta à bitcoin

Os 11 "exchange traded funds" (ETF) com exposição ao preço "spot" da bitcoin aprovados quarta-feira pela Securities and Exchange Commission (SEC) começaram esta quinta-feira a negociar e o entusiasmo do mercado tem sido elevado.Até às 18:00 de Lisboa, os 11 ETF movimentaram mais de 3,5 mil milhões de dólares (3,2 mil milhões de euros ao câmbio atual), segundo dados da Bloomberg.O Grayscale Bitcoin Trust, que se converteu em ETF, foi responsável por quase metade do valor transacionado - 1,7 mil milhões de dólares -, segundo a agência noticiosa.Já o iShares Bitcoin Trust - IBIT, da Blackrock, movimentou mais de 880 milhões de dólares."Isto é absolutamente um marco. Não havia dúvidas de que a procura por estes ETF seria forte, mas os números são impressionantes", refere Athanasios Psarofagis, analista de ETF da Bloomberg Intelligence.Em apenas três horas, o Grayscale Bitcoin Trust é já o terceiro ETF com maior volume negociado no dia de estreia.