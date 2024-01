EUA aprovam primeiros ETF com exposição direta à bitcoin

Leia Também SEC em contagem decrescente sobre ETF de bitcoin. Estes são os últimos ajustes

Leia Também Hackers anunciam no Twitter da SEC falsa aprovação de ETF de bitcoin

. Depois de meses de espera e de expectativa (otimista) dos investidores, o regulador financeiro norte-americano deu luz verde aos primeiros "exchange traded funds" (ETF) com exposição ao preço "spot" da maior criptomoeda do mundo.O supervisor liderado por Gary Gensler não só deu luz verde ao primeiro pedido – da ARK Investments e da 21 Shares – como autorizou o lançamento de outros ETF, cujos requerimentos foram submetidos posteriormente, incluindo da BlackRock e da Fidelity.Num comunicado publicado em separado na página da SEC, o presidente do supervisor defende que esta aprovação simultânea de vários ETF vai permitir "a igualdade de condições para todos os emitentes e promover a concorrência, beneficiando os investidores e o mercado em geral".A plataforma de criptomoedas Coinbase é a custodiante da maior parte dos emitentes. Outros nomes sonantes como o JPMorgan estão também incluídos neste processo, servindo como intermediários entre os investidores e as unidades de participação dos ETF.Hoje foi assim o dia "D", ou melhor o dia "B", para o mercado das criptomoedas, que tem vindo a antecipar esta decisão. A aprovação foi dada na data limite e depois de terça-feira à noite a conta de X da Securities and Exchange Commission ( SEC) ter sido hackeada e ter sido feito um falso anúncio de aprovação. O incidente não comprometeu a decisão que, desta vez, é a sério. Mas o anúncio não foi imune a problemas.O documento foi publicado pela SEC momentos antes do fecho da sessão em Wall Street, tendo rapidamente "desaparecido" da página. Ao momento da redação deste artigo a decisão ainda está indisponível, tendo o documento sido descarregado pela Blooomberg.

Ainda antes da decisão da SEC, a Chicago Board Options Exchange (Cboe) tinha informado o supervisor que já tinha aberto uma cotação para o ETF da ARK.



Além isso, esta bolsa já tem agendado o arranque de negociação para esta quinta-feira, 11 de janeiro, não só deste instrumento, mas de outros 10 ETF semelhantes, o que levou o mercado a especular que o supervisor liderado por Gary Gensler acabaria não só dar luz verde aos primeiros pedidos, como a mais de uma dezena de requerimentos. Também o terminal da Bloomberg já tinha pronto um "ticker" próprio para o ETF da ARK.





O facto de existir um ETF com exposição dieta à bitcoin, significa que há um instrumento financeiro que permite o investimento na criptomoeda de forma indireta, para investidores que não podem ou não querem aplicar o dinheiro diretamente neste criptoativo. Ou seja, o ETF pode assim atrair mais capital para o mercado.



SEC "vai investigar de forma exaustiva qualquer fraude ou manipulação no mercado"



Leia Também Bitcoin afunda 6% perante incerteza sobre ETF. Investidores liquidam mais de 400 milhões

Gary Gensler considera no comunicado que esta decisão permite uma maior proteção aos investidores, já que os emitentes destes ETF "serão obrigados a fornecer informações completas, verdadeiras e justas sobre os produtos".



"Em segundo lugar, estes instrumentos financeiros serão cotados e negociados em bolsas de valores registadas", que são "reguladas" e que "devem ter regras destinadas a evitar a fraude e a manipulação". Além disso a SEC garante que vai "acompanhar de perto" as bolsas, de forma a garantir que estão a aplicar estas regras".





Leia Também Otimismo quanto a aprovação de ETF leva bitcoin a superar os 45 mil dólares

O líder da SEC assegura ainda que o supervisor "vai investigar de forma exaustiva qualquer fraude ou manipulação nos mercados, incluindo esquemas que recorram às redes sociais".





Gary Gensler aproveita ainda esta nota para atacar as plataformas de criptomoedas, frisando que esta aprovação não é uma luz verde para estas entidades, até porque "na sua maioria, não estão em conformidade com as leis federais que regem valores mobiliários e muitas vezes apresentam conflitos de interesse", defende o líder da SEC.

45.798,76 dólares.



Após o anúncio desta decisão, a bitcoin segue a valorizar 1,02% para(Notícia atualizada às 10:00 horas com declarações do líder da SEC, Gary Gensler).