Bitcoin floresce com menos oferta e mais investimento

O ano passado foi de viragem para as criptomoedas, face ao “inverno cripto” de 2022, tendo a bitcoin mais que duplicado o seu valor. Agora, 2024 promete fazer chegar a primavera para este mercado, sobretudo à boleia do “halving” da bitcoin e do entusiasmo em torno da aprovação do primeiro “exchange traded fund” (ETF) nos EUA com exposição ao preço “spot” da bitcoin. Já a ethereum enfrenta este ano

...