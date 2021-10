Setembro, um mês difícil para a Ether

A Ether caiu 13% durante o mês passado, a segunda maior queda em todo o ano e apenas atrás do deslize de 16% registado em junho.





Os dados são publicados pela CNBC, que sublinha ser difícil estabelecer as oscilações nesta criptomeda com qualquer evento em específico, sobretudo perante o rally em torno das criptomoedas que se tem verificado ao longo do último ano.





Ainda assim, e apesar de um mês de setembro mais turbulento, a Ether continua a ser a segunda maior criptomoeda do mundo no que toca à capitalização de mercado, apenas atrás da Bitcoin, mantendo uma valorização de 830% face ao ano passado.





Nas últimas semanas, a verdade é que a o ecossistema Ethereum tem levantando algumas preocupações aos investidores, o que se poderá estar também a traduzir no desempenho da moeda digital.

Esta "blockchain" tem um longo historial de problemas de escala e as suas altamente imprevisíveis e muitas vezes exorbitantes transações tem gerado críticas dos investidores.



A Ethereum avançou até com o chamado "London upgrade", em agosto, uma atualização de software que deveria fazer baixar os custos das transações mas que parece não estar a surtir os efeitos pretendidos, face ao seu efeito limtado.



Também em agosto, e de forma totalmente inesperada, a Ethereum acabou por se dividir em duas "cadeias", depois de ter sido detetado um bug no software que a maioria das pessoas usa para se ligar à "blockchain".

E os problemas com a segurança do sistema operativo da Ethereum, bem como a falibilidade da sua "blockchain" já vêm do passado, tendo-se registado um episódio semelhante em abril deste ano





Quanto à Bitcoin, a maior rival da Ether, também registou uma descida de 7% no passado mês de setembro, um valor que ficou abaixo da queda da criptomoeda da rede "blockchain" Ethereum.