Agosto quente no mercado cripto com atenções voltadas para alternativas à bitcoin ou ether

2,88 dólares, longo dos 0,18 dólares com que arrancou o ano. Só este mês, já duplicou de valor, enquanto o token avalanche mais que triplicou em agosto. Estas criptomoedas acompanham as líderes bitcoin e ether, que acumulam subidas de 19% (para 49 mil dólares) e de 30% (para 3.200 dólares), respetivamente.



Há muito que o mundo cripto não se limita à bitcoin e tokens menos conhecidos têm ganho terreno à medida que todo o mercado valoriza, mas também graças à procura por retornos escondidos. A cardano duplicou de valor este mês, tornando-se a terceira mais importante criptomoeda -- atrás da bitcoin e da ether -- de um total de 11.468 ativos avaliados em 2,1 biliões de dólares."Não há dúvida que há muito entusiasmo no mundo cripto", diz Yoni Assia, fundador e presidente da plataforma de transação eToro, em declarações à Bloomberg. "Pode-se ver claramente nos números da indústria, quer sejam os volumes totais ou o crescimento das empresas", refere, sublinhando que "vemos muita exuberância no mercado" num "momento de compra geracional".A cardano negoceia atualmente nosUma confluência de fatores poderá estar a mexer com o mercado, com alguns analistas a apontarem para um movimento de especuladores que estão a deixar ativos mais populares em busca de ganhar com criptomoedas menos conhecidas como tradicionalmente acontece após um rally. Poderá igualmente haver outras causas externas ao próprio ecossistema, incluindo as taxas de juros em mínimos históricos por todo o mundo, estímulos orçamentais e monetários em níveis inéditos.Estratégias como a entrega direta de cheques às famílias levaram a um aumento da liquidez no mercado de criptomoedas. De acordo com uma sondagem conduzida pela The Harris Poll para a Yahoo Finance, 15% dos norte-americanos que receberam cheques dedicados a estimular o consumo durante a pandemia resolveram investir esse dinheiro. Metade deste grupo investiu especificamente em criptomoedas.O aumento (ainda maior) da popularidade do investimento em criptoativos entre investidores de retalho (em especial entre os mais jovens) pode-se verificar também pela subida dos downloads de apps de negociação de criptoativos como é o caso das moedas digitais, mas também dos NFT. "Com todo este dinheiro a flutuar por aí, não deveríamos ficar surpreendidos que haja pessoas a pagarem quantias exorbitantes de dinheiro por rochas digitais de estimação e um sem fim de outros ativos digitais que podem facilmente ser criados", comenta Michael O’Rourke, chief market strategist da JonesTrading.