Ether, a segunda maior criptomoeda do mundo, renova máximos históricos acima dos 4.000 dólares

como ações ou obrigações. E é com base neste conceito é possível o Banco Europeu de Investimento (BEI) estar a emitir 100 milhões de euros de dívida, pela primeira vez, através da rede pública da Ethereum, como confirmou fonte oficial ao Negócios.



Apesar das semelhanças com a bitcoin, a ether apresenta muitas caraterísticas que a diferenciam das restantes. Enquanto que a bitcoin é vista como o "ouro digital" por muitos dos seus seguidores, servindo, por isso, como reserva de valor, a ether tem como objetivo valorizar a descentralização da internet, para que

A ether, a segunda maior criptomoeda do mundo em termos de capitalização de mercado - apenas superada pela bitcoin - está a renovar máximos históricos acima dos 4.000 dólares por unidade, depois de 15 dias consecutivos, incluindo fins de semana, a valorizar.Esta que é o "token" da rede "blockchain" Ethereum, e que ganhou mais exposição com a explosão recente dos "non-fungible tokens" , está a ganhar 5,36% para os 4.119,78 dólares por unidade, acumulando uma subida de quase 90% nos últimos 15 dias. Atualmente, tem um valor de mercado de 476,3 mil milhões de dólares, menos de metade dos 1,1 biliões da bitcoin.Fundada em 2013 por Vitalik Buterin, a rede Ethereum permite que as pessoas troquem itens digitais a partir dela,não seja controlada por nenhuma autoridade central.Atualmente, e devido ao recente "boom" dos NFT, a rede Ethereum está a passar por uma série de atualizações que vai permitir tempos de transação mais rápidos e vai reduzir a quantidade de energia necessária para processar as transações, uma das principais críticas apontadas tanto a esta rede, como à da bitcoin.