Fim de semana negro atira bitcoin abaixo dos 50 mil dólares

"As nossas expetativas para o resto do quarto trimestre é que seja um mês difícil. Não estamos a ver a força na bitcoin que geralmente se vê após estes dias difíceis", diz Matt Dibb, COO da Stackfunds, em declarações à agência. Nos últimos sete dias, a bitcoin acumula uma perda superior a 16%.À medida que os preços têm caído, os investidores foram também fechando posições, o que fez acelerar a cascada de sell-off. E a tendência teve igualmente impacto nos futuros. Dados da Coinglass indicam que os contratos de futuros detidos no final do dia de negociação na sexta-feira eram inferiores a 16,5 mil milhões de dólares, o que compara com 23,5 mil milhões na quinta-feira ou com 27 mil milhões a 10 de novembro.A principal rival da bitcoin, a ether (que é a segunda maior criptomoeda do mundo) também viveu um fim de semana negativo. A ether negoceia esta segunda-feira a afundar 5% para 3.978,94 dólares. O total dos 15.235 criptoativos a negociar no mercado seguem assim com uma capitalização de mercado de 2,2 biliões de dólares.