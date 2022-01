Fortuna do CEO da Binance avaliada em 96 mil milhões de dólares

Um dos maiores segredos da elite dos criptoativos, parece ter sido desvendado: o montante global da fortuna de Changpeng Zhao, o CEO e fundador da maior plataforma de criptomoedas do mundo, a Binance.





Pela primeira vez, o Bloomberg Billionaires Index da Bloomberg parece ter conseguido avaliar a riqueza de um dos maiores vultos do mercado cripto, tendo concluído que atualmente, "CZ", como também é conhecido o empresário sino-canadiano, detém um património líquido de 96 mil milhões de dólares.





A fortuna do milionário de 44 anos supera o próprio património líquido da pessoa mais rica da Ásia, Mukesh Ambani, pelo que se esta informação se se confirmar, o empresário passa assim a ocupar a 11. ª posição da tabela liderada por Elon Musk, cujo património líquido está avaliado em 263 mil milhões de dólares.





O índice salienta, no entanto, que esta avaliação pode pecar "por pouco", tendo em conta que não teve em conta todas as carteiras criptográficas de Changpeng Zhao, compostas certamente por bitcoin, a moeda pela qual o empresário nutre uma paixão especial e através da qual começou a investir, e a Binance Coin, que disparou 1.300% só no ano passado.





Binance: a luta contra os reguladores



Atualmente, a maior plataforma de criptomoedas trava uma batalha com vários reguladores mundiais, tendo sido expulsa da China e banida da Tailândia e do Reino Unido. Numa entrevista ao Negócios no início de dezembro, Changpeng Zhao, garantiu no entanto que a empresa já deu passos importantes no sentido do "compliance" e que já mantém um diálogo "pró-ativo com os reguladores".





A plataforma já avançou com o pedido de licenciamento em várias jurisdições, inclusive Portugal e Espanha, de acordo com as informações avançadas pelo CEO da Binance no ano passado.





Neste momento, os fãs de criptoativos, estão ainda atentos para saber, onde ficará sediado o centro financeiro. Em novembro do ano passado as atenções viraram-se para o Dubai, já que CZ escolheu a região, para comprar a sua primeira casa.





Questionado na altura pelo Negócios se esta era uma pista que indicaria onde será a nova sede da Binance, Changpeng Zhao, lembrou que o "Dubai é amigo do mercado cripto", mas não deixou claro que esta seria escolha da plataforma, para escolher a sua casa mundial.





Interrogado se Portugal estava no caminho da Binance, o CEO recusou-se a comentar o assunto, mas frisou que as políticas fiscais do país "são muito amigas deste mercado, para além de que a minha equipa tem-me informado que este é um dos melhores locais do mundo para inovação em cripto"." Foi por isso que eu vim e espero voltar frequentemente", assegurou CZ.