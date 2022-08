"Inverno cripto" leva Coinbase a prejuízo de 1.100 milhões de dólares

A Coinbase fechou o segundo trimestre com 1,1 mil milhões de dólares de prejuízos, um valor que quase duplica as perdas estimadas pelos analistas, que apontavam para cerca de 612 milhões de dólares negativos.Os números divulgados na noite de terça-feira, após o fecho dos mercados, revelam ainda que os volumes de negociação na maior plataforma cripto dos EUA caiu para menos de metade, cifrando-se em 217 mil milhões de dólares. A queda foi mais acentuada no segmento do retalho (68%) do que no institucional (46%).A plataforma indicou que espera que os volumes de negociação caiam ainda mais no trimestre em curso, pressionados pelo colapso de vários "players" de criptoativos.A bitcoin, principal criptomoeda mundial, regista uma queda acumulada de 50% desde o início do ano, o que já levou várias empresas do setor, incluindo a Coinbase, a suprimir postos de trabalho.