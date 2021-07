Vendas de NFT disparam para 2,5 mil milhões de dólares este ano

2,1 mil milhões de euros)

não-fungíveis



OpenSea, um "marketplace" destes ativos, atingiram um recorde no mês de junho.

Antes da chegada dos NFT, qualquer ficheiro, como uma imagem, podia ser copiado e colado vezes sem conta, gerando múltiplas cópias de um original desconhecido. Os NFT estão associados a ficheiros de computador e à tecnologia

que permite verificar a titularidade desse ficheiro digital. É assim sempre possível saber qual é o ficheiro original, bem como quem é o seu dono.

O mercado de NFT atingiu novos máximos no segundo trimestre do ano. As vendas atingiram os 2,5 mil milhões de dólares (perto dedesde o início do ano. Os dados sobre estes tokenssão avançados pela Reuters , esta terça-feira, 6 de julho.Este valor compara com os 13,7 milhões de dólares em volume de vendas registados na primeira metade de 2020.O volume de vendas tem-se mantido elevado depois de os NFT terem saltado para a ribalta este ano, sobretudo desde fevereiro. As vendas mensais noblockchain,