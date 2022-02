Primeira aliança antifraude em cripto conta com sangue português

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Alguns dos nomes mais sonantes do mercado cripto juntaram-se "em nome da integridade" e para combater a fraude. O grupo foi batizado de "Crypto Market Integrity Coalition" e quer renovar a imagem dos "players" do setor perante os reguladores.O grupo é composto por grandes empresas, como a Coinbase ou a Huobi Global, contando ainda com a presença do primeiro criptoneobanco do mundo, a Anchorage Digital do engenheiro português Diogo Mónica. A coligaçã...