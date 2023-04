Processo dos EUA contra a Binance coloca três empresas em xeque

O processo, que deu entrada esta semana no tribunal do Illinois pelas mãos da CFTC, refere três empresas que trabalharam com a maior plataforma cripto do mundo, através de entidades terceiras, mas sem nunca referir os nomes destas três companhias.

