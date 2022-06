Regulador dos EUA investiga stablecoin UST depois do colapso da Terraform

A Securities and Exchange Commission (SEC), autoridade reguladora do mercado de capitais norte-americano, equivalente à CMVM em Portugal, está a investigar até que ponto a forma como se publicitou a stablecoin TerraUSD antes do seu colapso, no mês passado, violou os regulamentos federais de proteção dos investidores, avançou a Bloomberg citando uma fonte próxima do processo.

Os advogados da SEC estão a tentar perceber se a Terraform Labs, a empresa por detrás da moeda também conhecida como UST, quebrou as regras dos produtos de investimento, referiu a mesma fonte.

Era suposto aquela stablecoin manter uma paridade de 1 para 1 no seu câmbio com o dólar, através de um algoritmo, e negociar associada ao token Luna.

A implosão da UST, no início de maio, abalou os mercados das criptomoedas e levou a secretária norte-americana do Tesouro, Janet Yellen, a declarar que o episódio tinha exposto os perigos dos tokens cujo propósito é estarem indexados ao dólar.

A investigação da SEC poderá intensificar a pressão sobre a Terraform e o seu CEO, Do Kwon, que estão já confrontados com o escrutínio do regulador dos EUA por terem disponibilizado outro projeto cripto conhecido como Mirror Protocol, que permite que as pessoas negoceiem ativos digitais que rastreiam o preço das ações norte-americanas.

A Terraform Labs, sediada em Singapura, disse em comunicado que não tem conhecimento de qualquer investigação da SEC relacionada com a UST.

O colapso da TerraUSD deu-se quando o software destinado a mantê-la estável não conseguiu superar uma queda na procura pelo token Luna. Embora tenha sido de longe a maior stablecoin algorítmica, com cerca de 18 mil milhões de dólares de valor de mercado, foi apenas uma das cerca de uma dúzia que falhou ou não conseguiu manter a paridade de 1 para 1 prometida perante ativos como o dólar norte-americano.