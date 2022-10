Reguladores norte-americanos investigam falência de fundo de cripto Three Arrows

de cobertura de risco que em julho deste ano declarou falência. As autoridades dos Estados Unidos querem agora perceber o que levou aquele que era um dos maiores fundos de cobertura de risco do mercado cripto à ruína.O Three Arrows declarou falência após uma venda em massa de ativos digitais, provocada em parte pelo colapso da TerraUSD

A Comissão de Negociação de Futuros de Commodities e a Comissão de Valores Mobiliários (SEC) dos Estados Unidos pretendem agora apurar se o gestor financeiro do fundo violou as regras ao prestar informações incompletas ou falsas sobre as suas contas e ao não se registar com os reguladores, segundo revelaram duas fontes próximas do tema à Bloomberg.