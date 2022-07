Three Arrows Capital: O que levou um "tubarão" do mercado cripto à ruína?

Em muito pouco tempo, a Three Arrows Capital passou de um dos maior fundos de cobertura de risco do mercado cripto, com 10 mil milhões de dólares de ativos sob gestão, para uma entidade que figura na lista de processos de falência no sistema judicial norte-americano.

O "crash" do mercado das criptomoedas obrigou várias plataformas a recorrerem congelamentos de contas, de forma a contornar o impacto negativo da desvalorização de ativos. Mas afinal o que levou o "gigante, também conhecido como 3AC, à ruína?

Para além de uma longa lista de investidores, a empresa contava com uma grande lista de credores com avultados montantes e a cadeia de dor pode apenas estar a começar, já que há uma grande possibilidade – face à desvalorização contínua das cripto – que a companhia não tenha dinheiro para cumprir os seus deveres de pagamento.

A Three Arrows Capital deve 270 milhões de dólares em empréstimos à empresa Blockchain.com, 670 milhões de dólares à Voyager Digital. Entre a lista de credores entregue em tribunal, fazem ainda parte grandes nomes do mercado cripto, como a BlockFi, BitMEX e a FTX.

Segundo a CNBC, a estratégia da Three Arrows consistia em pedir dinheiro emprestado a vários "players" da indústria para depois o investir em projetos nascentes com potencial. Agora e face ao dever de pagamento, os documentos a que a cadeia de televisão norte-americana teve acesso revelam que os donos do fundo Zhu Su e Kyle Davies "não estão a cooperar de forma significativa".

Os documentos adiantam ainda que o processo de liquidação ainda não começou, o que para a CNBC pode significar "que não há dinheiro para pagar os credores da empresa".