Silvergate Capital afunda quase 50% em bolsa, após depósitos cripto caírem a pique

As ações da Silvergate Capital, a holding do Silvergate Bank, afundaram quase 50% durante a sessão desta quinta-feira, após a empresa-mãe do banco focado em clientes cripto, sobretudo empresariais, ter reportado os resultados preliminares do quarto trimestre.O principal sinal de alarme foram os resgates de ativos custodiados pela instituição financeira, que revelaram uma sangria.O total de depósitos salvaguardados pelo Silvergate caiu de 11,9 mil milhões de dólares no fecho do terceiro trimestre para 3,8 mil milhões em dezembro, uma queda de 68%.Como explicou a própria Silvergate, este fenómeno ocorre devido a uma "crise de confiança em todo o ecossistema", mas que no caso da holding do conhecido "banco cripto" é bastante patente, já que a FTX era uma das plataformas cripto que era cliente do Silvergate Bank.Para salvaguardar a sua situação de tesouraria, a companhia acabou por vender títulos de dívida e produtos derivados, levando a instituição a registar um prejuízo de 718 milhões de dólares."Em resposta às rápidas mudanças no ecossistema dos criptoativos durante o quarto trimestre, tomámos medidas proporcionais para garantir a liquidez de tesouraria, de forma a cobrir possíveis resgates", explicou o CEO da Silvergate Capital, Alan Lane em comunicado.A holding do Silvergate Bank deu ainda conta que vai despedir 200 trabalhadores, ou seja 40% da força de trabalho.As notícias levaram as ações a cair 49,25%, tendo entretanto "aliviado" para uma queda de 42,86% no fecho da sessão desta quinta-feira, apagando assim o "rally" da véspera - em que os títulos escalaram 27,10%.A Silvergate Capital entrou em bolsa em 2019, tendo visto cada ação alcançar os 222 dólares em novembro de 2021, no mesmo mês em que a bitcoin e a capitalização do mercado cripto bateram recordes históricos.Porém, entretanto, desde então, as ações da Silvergate já tombaram 90%, tendo terminado esta quinta-feira a cotar-se nos 12,57 dólares por título.