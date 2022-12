Depois de atingir o pico em novembro de 2021, o preço da bitcoin caiu quase 75% no espaço de um ano. No mês passado assistimos ao colapso caótico da FTX", começou por referir a líder francesa.

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, alertou esta quinta-feira que apesar do contágio do mercado financeiro convencional pelo "crash" cripto ainda ser "baixo", não se deve baixar a guarda dado que as interligações entre ambos os sistemas pode aumentar o risco a qualquer momento."Embora o impacto destes episódios tenha sido até agora contido, o risco sistémico pode facilmente aparecer com o aumento das interligações entre o ecossistema cripto e o sistema financeiro tradicional", sublinhou a líder do BCE na abertura da sexta conferência do Comité Europeu do Risco Sistémico.As declarações de Lagarde surgem após os avisos de vários responsáveis do Banco Central Europeu BCE, incluindo o governador italiano Fabio Panetta, terem alertado para o perigo dos criptoativos e para o potencial deste mercado ser uma "bolha"."Os decisores políticos, incluindo as autoridades macroprudenciais, devem avaliar cuidadosamente se e como é que o ecossistema cripto deve ser regulado", considera Lagarde, destacando o papel de "vanguarda" da Europa que está na fase final do processo legislativo do regulamento sobre criptoativos (na sigla inglesa MiCA).A responsável vê como fundamental a rápida implementação do MiCA para "preencher as lacunas, de forma a que seja dada uma estrutura consistente para a emissão de criptoativos e prestação de serviços na UE".Ainda assim, a regulação agora em curso "é apenas o primeiro passo", ressalva. "Do ponto de vista da estabilidade financeira, a regulação pode ser reforçada através de várias dimensões", refere a antiga ministra francesa das Finanças.A presidente o BCE frisou a necessidade de a regulação ter de "abordar o risco das interligações [entre ecossistema cripto e sistema financeiro tradicional], através da exposição das instituições financeiras a criptoativos".Lagarde não esqueceu as finanças descentralizadas (DeFi) e os empréstimos colateralizados por cripto, os quais se ainda encontram fora do MiCA, e lembrou que esta supervisão deve ser "acompanhada por uma clareza na regulação das atividades de concessão de empréstimos e de 'staking'".O ecossistema cripto não é, contudo, o único risco para as finanças europeias. Lagarde aproveitou ainda o seu discurso para falar sobre o impacto do "enfraquecimento das perspetivas económicas" na banca e deixou um apelo."Continua a ser importante que os bancos assegurem provisões adequadas e planeiem de forma prudente [a gestão] dos seus próprios fundos", referiu a presidente do BCE.Acrescentou que os bancos "devem estar atentos ao risco de crédito e permanecer em alerta face a possíveis falhas dos modelos internos, à medida que o ambiente de risco cresce".(Notícia atualizada às 12:59).