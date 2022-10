Tecnologia "irmã" da Binance alvo de ataque de mais de 580 milhões. Investidores a salvo, garante CZ

A BNB Chain, uma tecnologia blockchain criada ao mesmo tempo e pelos mesmos autores da maior plataforma cripto do mundo, a Binance, foi alvo de um ataque informático.



O anúncio foi feito pela própria BNB Chain que, nas primeiras horas desta sexta-feira, avançou que tinha sido roubado um total entre 100 milhões e 110 milhões de dólares. Imediatamente todas as operações na rede blockchain foram paralisadas.

Em concreto, o alvo dos piratas informáticos foi o protocolo ponte – um sistema que serve de comunicação entre várias redes blockchain- BCS Token Hub, o qual faz uma ponte entre duas redes: a BNB Beacon Chain e a BNB Smart Chain.



Os "hackers" criaram do nada dois milhões de criptomoedas BNB, uma moeda criada pela BNB Chain, com um valor por unidade de 284 dólares, o que elevou o montante total alvo de "hacking" para 570 milhões de dólares (583,74 milhões de euros). Deste montante, os piratas conseguiram extrair da rede mais de 100 milhões de dólares, tendo sido os restantes paralisados na rede, segundo as informações da BNB Chain.



Para saber o que irá acontecer ao resto das criptomoedas criadas, a BNB Chain vai realizar uma votação no ecossistema para tomar esta decisão.



"Este acidente está isolado na BNB Chain. A Binance não exerce qualquer controlo sobre a Cadeia BNB", assegura a BNB Chain em declarações enviadas ao Negócios.



"Um total de 2 milhões de BNB (quase 570 milhões de dólares) foram minerados pelo hacker, dos quais 100 milhões de dólares foram retirados da cadeia e roubados pelos piratas informáticos", acrescentam. A BNB Chain assegura que os restantes tokens minerados "estão congelados". "Nenhum utilizador perdeu dinheiro", reitera.





Também o CEO da maior plataforma cripto do mundo, Changpeng Zhao, prestou esta garantia no Twitter. "A situação está contida agora. Os vossos fundos estão seguros. Pedimos desculpa pelo incómodo". "Avançaremos mais tarde com mais atualizações", acrescentou. Entretanto as operações na plataforma Binance já foram descongeladas.

A Binance e a BNB Chain nasceram ambas em 2017, pela mão de uma equipa de engenheiros liderados por CZ. Três anos mais tarde nasceu o sistema de contratos inteligentes Binance Smart Chain. Em fevereiro deste ano, a BNB engoliu a Binance Smart Chain formando uma cadeia única.