Visa e Mastercard interrompem planos com empresas cripto

As empresas de pagamentos Visa e Mastercard vão interromper os planos de desenvolvimento de parcerias com empresas cripto, depois de várias quedas de companhias da indústria, segundo avança a Reuters, citando pessoas com conhecimento do assunto.A indústria cripto assistiu a uma reversão dos ganhos em 2022, numa altura em que as falências da FTX e da BlockFi levantaram o escrutínio regulamentar sobre o setor.As duas empresas de pagamentos norte-americanas decidiram colocar em pausa o lançamento de produtos e serviços relacionados com criptoativos, até que o mercado estabilize e as condições regulatórias melhorem."As recentes quedas de grande importância no setor cripto são um lembrete importante de que temos um longo caminho a fazer antes das criptomoedas se tornarem parte do 'mainstream' no setor dos pagamentos e dos serviços financeiros", explicou o porta-voz da Visa à agência de informação canadiana.Já o porta-voz da Mastercard afirmou que "os esforços continuam a estar na tecnologia 'blockchain' e na forma como pode ser aplicada para ajudar a resolver atuais complicações e construir sistemas mais eficientes".