XTB aumenta oferta de criptomoedas aos clientes

A corretora XTB anunciou que irá aumentar a oferta de criptoativos disponível na sua plataforma para todos os clientes, com a adição de novas moedas digitais transacionáveis, "spreads" mais baixos e uma nova gama de instrumentos de investimento neste tipo de ativo, anunciou a empresa, via comunicado.No total, serão acrescentadas nove criptomoedas ao espetro de negociação, como a binance coin, a cardano, a chainlink, a dogecoin, a EOS, a polkadot, a stellar, a tezos e a uniswap. Na mesma nota, a corretora diz que três destes ativos merecem particular atenção por parte dos investidores.Um deles é a dogecoin, criptomoeda criada em 2013 como uma piada, que servia para fazer uma espécie de oposição à bitcoin. O projecto polkadot (DOT) é outro dos evidenciados, com início em 2015, tendo sido criado por antigos diretores do projeto ethereum. Por fim, a empresa destaca a stellar (XLM), uma rede financeira que foi concebida para permitir pagamentos transfronteiriços rápidos, em grandes quantidades de moedas.

"A popularidade das criptomoedas é visível a cada passo. Os clientes que se preocupam, principalmente com a utilização da volatilidade, e que não têm uma criptomoeda física, têm-nos perguntado repetidamente sobre novos instrumentos", explica Eduardo Silva, diretor da XTB Portugal.



Ainda assim, lembra que "este mercado é muito mais suscetível a grandes flutuações e à influência do sentimento dos investidores em relação ao risco, que os nossos clientes tentam frequentemente utilizar opondo-se ao mercado e tomando uma posição curta para uma dada moeda criptográfica".



Para além das novas moedas que vão ser acrescentadas à lista, a corretora anuncia novidades com "spreads" mais atrativos que podem ir até aos 0,22% do preço de mercado, diz. Vão ser disponibilizados outros instrumentos como ações e ou derivativos nos mercados de forex, índices, matérias-primas e criptomoedas.



Preços sobem à boleia do SEC e Soros

A cotação da bitcoin voltou a disparar na sessão de ontem para acima dos 55 mil dólares por unidade, apoiada, numa primeira fase, pelos comentários do líder do SEC, o regulador do mercado nos EUA, que recusou seguir o passos da China em banir as criptomoedas do país.



No final do dia, uma notícia que dava conta que um fundo de investimento de George Soros, conhecido investidor e filantropo, detinha bitcoins na sua carteira, fez os preços subirem até 10% na quarta-feira.



À boleia desta subida, as empresas relacionadas com o setor de criptomoedas, como a Bit Digital, Ebang, Riot Blockchain, Marathon Digital, MicroStrategy, Mogo, Galaxy Digital e a Coinbase registaram ganhos na sessão de ontem.