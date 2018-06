3.300.100 dólares. O preço para jantar com Buffett voltou a aumentar

Um anónimo pagou 3.300.100 dólares para ter o privilégio de passar umas horas com aquele que muitos consideram o investidor mais famoso do mundo.

Rick Wilking / Reuters

O leilão para jantar com Warren Buffett já terminou e o valor voltou a subir, apesar de não ser o mais elevado de sempre. Um anónimo pagou 3.300.100 dólares para ter o privilégio de passar umas horas com aquele que muitos consideram o investidor mais famoso do mundo.

O valor, que Buffett entrega a uma instituição de caridade, subiu fortemente face à edição do ano passado (+23%) e representa o terceiro montante mais elevado de sempre. Em 2012 e 2016 foram oferecidos mais de 3,4 milhões de dólares por um jantar com o famoso investidor.

O leilão de 2018 durou uma semana no site do e-bay e recebeu 136 licitações. Pelo terceiro ano consecutivo, o vencedor optou por ficar anónimo. Desde 2000 que é organizado este leilão e respectivo jantar, sendo que a receita é entregue à Glide, uma instituição sem fins lucrativos de São Francisco, que consegue neste evento cerca de 10% das receitas anuais.

"Foi espectacular", afirmou a CEO da Glive à Bloomberg, referindo que esta é uma "prenda extraordinária que Warran oferece à Glide". A instituição foca a sua actividade na ajuda de pessoas pobres e sem casa e desde o primeiro leilão já angariou cerca de 29 milhões de dólares.

O vencedor do leilão vai ter a oportunidade, com mais sete amigos, de almoçar com Buffett na Smith & Wollensky, em Manhattan, Nova Iorque.

Nem sempre este leilão foi feito com recurso à plataforma eBay. O vencedor desta iniciativa, em 2000, Pete Budlong, um empreendedor tecnológico, ofereceu 25 mil dólares num leilão ao vivo, em São Francisco.

Ao contrário do que se possa pensar, estes jantares também podem representar uma oportunidade de encontrar um bom emprego. Ted Weschler venceu os leilões de 2010 e 2011 e agora é consultor da Berkshire Hathaway, a "holding" controlada por Buffett.