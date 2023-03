Justiça norte-americana e SEC investigam má conduta dos gestores do SVB

A Justiça norte-americana já está a examinar o colapso do Silicon Valley Bank (SVB), tendo em vista a possibilidade má conduta por parte dos gestores do banco, avança a Bloomberg, citando fontes conhecedoras do processo.

A investigação, ainda numa fase inicial, está nas mãos da secção de fraude do Departamento de Justiça dos EUA, do Ministério Público da Califórnia e do regulador financeiro norte-americano (na sigla inglesa SEC).

Entre os vários pontos de investigação, as autoridades estão a estudar alegadas violações do direito comercial, no que toca à venda de ações do SVB Financial, casa-mãe do Silicon Valley Bank. A Bloomberg não conseguiu esclarecimentos de nenhuma das partes visadas na história nem conseguiu apurar os nomes dos gestores alvos da investigação.

Esta não é a primeira vez que a sigla SVB figura na capa de um dossiê da Justiça norte-americana, ainda que seja a primeira investigação oficial de que se tem conhecimento.



O grupo financeiro assim como o seu CEO, Greg Becker, e o CFO, Daniel Beck, foram acusados de omissão de informação, segundo o processo que deu entrada esta segunda-feira no tribunal federal de São José, na Califórnia, EUA.