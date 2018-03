5 coisas que precisa de saber para começar o dia

F. Ramada substitui Novabase no PSI-20

A Euronext anunciou no passado dia 6 de Março a revisão do principal índice nacional, que vai continuar a ser constituído por 18 cotadas. Mas há mudanças. A Novabase é "despromovida" e é substituída pela F. Ramada. Estas mudanças são efectivadas hoje.



A cotada liderada por João Borges de Oliveira chega ao PSI-20 com um valor de mercado na ordem dos 330 milhões de euros, pouco inferior ao dos CTT, por exemplo. Os analistas acreditam que esta entrada da empresa do sector do aço dará maior robustez ao principal índice da bolsa.





Consulta pública sobre CTT termina hoje

A consulta pública sobre a proposta para os novos níveis de serviço dos CTT termina esta segunda-feira, 19 de Março.



A proposta da Anacom para os novos indicadores de serviço dos CTT impõe novas metas e objectivos para a entrega de cartas. Os CTT já pediram que os novos indicadores não afectem financeiramente a empresa.





INE recheia o dia com novos dados

Por cá, o Instituto Nacional de Estatística divulga vários dados: a síntese económica de conjuntura em Fevereiro; as taxas de juro implícitas no crédito à habitação, em Fevereiro; e os índices de preços na produção industrial, também relativos ao mês passado.



No resto da Europa, destaque para os números da produção industrial em Itália.





Reunião dos ministros das Finanças do G20 em foco

Os ministros das Finanças das 20 maiores economias do mundo iniciam esta segunda-feira uma reunião de dois dias.



Para já, o encontro já tem uma ausência confirmada. O ministro das Finanças do Japão, Taro Aso, cancelou a presença no encontro, que decorre em Buenos Aires, para comparecer no parlamento devido a um caso de corrupção.





Brexit, Coreia do Norte e envenenamento de ex-espião centram atenções

O negociador britânico da saída do Reino Unido da União Europeia, David Davis, e o seu homólogo da UE, Michel Barnier, reúnem-se em Bruxelas, podendo haver novidades e ser anunciado um acordo sobre os termos da transição pós-Brexit.



Por outro lado, os ministros dos Negócios Estrangeiros da UE encontram-se em Bruxelas com o seu contraparte sul-coreano para falarem sobre a Coreia do Norte. Os ministros deverão também debruçar-se sobre o papel da Rússia no envenenamento de um ex-espião russo em território britânico.