5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Esta sexta-feira o clima de guerra comercial iminente entre os EUA e a China deverá continuar a pressionar os mercados mundiais, num dia em que as tarifas norte-americanas são também debatidas no Conselho Europeu. Além disso, hoje termina o prazo para o Congresso dos EUA aprovar um novo financiamento dos serviços públicos do país, de modo a não paralisarem a partir de sábado.

Tarifas sobre aço e alumínio entram em vigor, mas…

As tarifas às importações, pelos EUA, de aço e alumínio entram hoje em vigor. Ontem, o representante norte-americano para o Comércio, Robert Lighthizer, veio dizer na Comissão de Finanças do Senado que os EUA decretaram "uma pausa" na imposição destas tarifas aos Estados-membros da União Europeia, Austrália, Coreia do Sul, Argentina e Brasil – que deverão agora negociar soluções com Washington. Já se sabia que o México e o Canadá estavam de fora destas tarifas, no âmbito do NAFTA, e ontem foram anunciados os restantes países.



Estas tarifas de Trump, os termos do Brexit e a tributação por Bruxelas das cotadas da área digital estão entre os principais temas em cima da mesa no Conselho Europeu de dois dias que hoje termina.





Guerra comercial com a China está mais próxima

Se com a União Europeia houve um alívio das tensões comerciais, com a China já não se passou o mesmo.



O presidente dos Estados Unidos assinou um memorando que dá ordem para a aplicação de novas tarifas aduaneiras às importações oriundas da China. O pacote proteccionista será de pelo menos 50 mil milhões de dólares, podendo ir até aos 60 mil milhões.





Termina prazo para evitar paralisação dos serviços públicos nos EUA

A Câmara dos Representantes e o Senado dos EUA (ambas as casas do Congresso, de maioria republicana) aprovaram a 19 de Janeiro um projecto de lei que permitiu que as agências federais dos EUA pudessem continuar a ser financiadas até às 23:59 de 23 de Março, evitando assim um "shutdown" a 23 de Janeiro - uma solução temporária que impediu que se instalasse o caos nos serviços públicos.



Agora, vão ter de aprovar nova decisão nesse sentido, caso contrário a partir deste sábado as agências governamentais norte-americanas já não terão financiamento disponível. As tranches que têm estado a ser aprovadas de dois em dois meses são financiamentos de curto prazo para que os serviços não paralisem enquanto se negoceia o financiamento federal do actual ano fiscal.



O Congresso ganhou assim mais tempo para aprovar a lei de financiamento do Estado - que evita uma paragem dos serviços públicos por falta de dinheiro até 30 de Setembro (quando termina o ano fiscal e se vota o novo Orçamento federal). Agora, o novo prazo dado termina hoje.





Foco no preço das casas no quarto trimestre

O Instituto de Estatísticas Nacional (INE) divulga o Índice de Preços na Habitação no quarto trimestre. O indicador deverá ter mantido a evolução positiva registada nos primeiros trimestres do ano. Nos três meses anteriores, os preços das casas aumentaram 10,4%.



O INE vai ainda divulgar os dados relativos à actividade dos transportes no quarto trimestre.



Nos Estados Unidos serão apresentados os números referentes às encomendas de bens duradouros.



Moody's avalia risco da União Europeia

A agência de notação financeira Moody's tem agendada para esta sexta-feira uma possível reavaliação do rating da União Europeia. A entidade poderá sublinhar a maior acalmia política na região, apesar da instabilidade em Itália.



Está também agendada uma possível acção de rating da S&P para Espanha e da Fitch para Moçambique.