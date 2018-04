5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Mota-Engil reage às contas de 2017

A construtora liderada por Gonçalo Moura Martins reportou esta sexta-feira lucros de dois milhões de euros em 2017, uma queda de 97% face ao ano precedente – quando registou um resultado líquido de 50 milhões de euros. Apesar da forte queda dos lucros, este resultado ficou acima das estimativas dos analistas do CaixaBI, que apontavam para um prejuízo de 6,8 milhões de euros.

A empresa de construção já tinha reportado uma quebra acentuada dos seus resultados nos primeiros seis meses do ano. Algo que era explicado pelo facto de em 2016 se terem registado ganhos extraordinários e que já não ocorreram em 2017.





Accionistas da EDP aprovam dividendos de 695 milhões

O pagamento do dividendo de 19 cêntimos por acção relativo ao exercício de 2017 foi aprovado ontem na assembleia-geral da EDP. A proposta para os órgãos sociais da EDP também foi aprovada, com o conselho de administração executivo da eléctrica a manter António Mexia na presidência – pelo quinto mandato consecutivo.





O conselho de administração executivo foi eleito com 99,70% dos accionistas presentes na AG e conta com duas caras novas: as administradoras Maria Teresa Isabel Pereira e Vera Pinto Pereira. Com as duas administradoras, a EDP passa agora a cumprir as leis de quota de género para os órgãos de topo das empresas cotadas, aprovadas em 2017.



Já o Conselho de supervisão da EDP volta a ter um presidente independente, com as rédeas a serem assumidas por Luís Amado em substituição de Eduardo Catroga que se despede da eléctrica nacional.





EDP Renováveis em máximos e Sonae Indústria a reagir às contas

Também a EDP Renováveis continuará no radar dos investidores, depois de na quinta-feira ter atingido o seu máximo de sempre. Quase 10 anos depois de se ter estreado em bolsa, a empresa liderada por Manso Neto superou os 8,06 euros, um valor que só foi atingido no dia em que começou a negociar.





Já a Sonae Indústria estará a evoluir ao sabor dos resultados apresentados ontem à noite, que deram conta de um aumento de 38,7% dos lucros em 2017.





Mercados brasileiros atentos a Lula

O juiz federal Sérgio Moro, responsável pelo processo da Operação Lava Jato no tribunal de primeira instância, decretou na quinta-feira à noite a detenção do ex-presidente brasileiro Lula da Silva, depois de na véspera o Supremo Tribunal Federal ter seguido o mesmo entendimento que as condenações em primeira e segunda instância.