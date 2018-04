5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Esta terça-feira, as cotações da SAG estarão a reagir ao anúncio do cancelamento da AG que iria decidir a saída de bolsa da empresa. A decisão foi tomada depois de nenhum accionista ter assumido a responsabilidade de comprar as acções de quem não concordasse. Lá fora, destaque para a audição de Mark Zuckerberg no Senado norte-americano.

SAG cancela assembleia-geral para decidir saída de bolsa

A SAG anunciou ontem, já depois do fecho da praça lisboeta, o cancelamento da assembleia-geral onde iria votar o pedido de perda da qualidade de sociedade aberta. Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a empresa referiu que nenhum accionista se mostrou disposto a cumprir as obrigações legais relativas à retirada de bolsa.





Uma das possibilidades para a perda da qualidade de sociedade aberta é a convocação de uma assembleia-geral em que haja a aprovação por pelo menos 90% do capital. Nesses casos, tem de haver pelo menos um accionista que assume a responsabilidade de comprar as acções de todos aqueles que não votarem favoravelmente à deliberação. No caso da SAG, segundo explicado à CMVM, nenhum accionista assumiu essa compra.





Zuckerberg testemunha perante o Senado

O co-fundador e CEO do Facebook, Mark Zuckerberg, marcará presença numa audição no Senado, onde falará sobre a protecção da privacidade dos utilizadores da rede social. Isto depois de ter admitido que a empresa de consultoria política Cambridge Analytica poderá ter feito um uso impróprio dos dados de 87 milhões de utilizadores do Facebook.



Amanhã, Zuckerberg testemunhará, sobre o mesmo tema, perante uma comissão da Câmara dos Representantes.





Responsáveis do BCE discursam em vários eventos

A semana será marcada pela presença de vários membros do Banco Central Europeu (BCE) em diversos eventos. Esta terça-feira, Daniele Nouy discursa na Eslovénia, Ewald Nowotny fará uma apresentação em Londres e Ignazio Visco falará em Roma.





Por seu lado, amanhã Pentti Hakkarainen e Ignazio Angeloni estarão presentes no Fórum do Comité do BCE, em Bruxelas.





Uma mão cheia de dados económicos

O Instituto Nacional de Estatística (INE) divulga o índice de volume de negócios, emprego, remunerações e horas trabalhadas na indústria, em Fevereiro.