5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Portugal vai ao mercado antes da Moody's

A Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP) terá contratado seis instituições financeiras para realizar uma emissão de dívida a 15 anos sindicada, revelou ontem a Bloomberg citando uma fonte próxima da operação.



Esta emissão deverá ocorrer esta quarta-feira, pouco mais de uma semana antes de a Moody's se pronunciar [dia 20 de Abril] sobre o "rating" da dívida portuguesa.





Fed divulga actas da última reunião

Esta quarta-feira serão conhecidas as actas da última reunião de política monetária da Reserva Federal dos Estados Unidos, que ocorreu a 20 e 21 de Março.



Esta foi a primeira reunião com Jerome Powell como presidente da autoridade monetária. E, como previsto, anunciou um aumento de 25 pontos base da taxa dos fundos federais, que passou para um intervalo entre 1,50% e 1,75%. Foi uma decisão unânime, com uma votação 8-0 a favor desta subida. A recuperação do mercado laboral e da taxa de inflação dos EUA justificaram esta decisão.





INE divulga dados da inflação de Março

O Instituto Nacional de Estatística (INE) divulga o índice de produção, emprego, remunerações e horas trabalhadas na construção e obras públicas, em Fevereiro, bem como os dados do índice de preços no consumidor em Março.



No resto da Europa, teremos os dados das vendas a retalho em Itália e da produção industrial no Reino Unido.



Nos Estados Unidos, destaque também para os números da inflação de Março [anterior: 2,8%; estimativa: 2,9%] e para os inventários no retalho, em Fevereiro [anterior: 1,1%; estimativa: 0,7%].



Sonae Capital entra na lista das acções preferidas do BPI. Navigator sai

O BPI actualizou a sua "core list", ou seja, a lista das acções ibéricas preferidas. Entre 10 cotadas, apenas duas são portuguesas. A Sonae SGPS manteve-se entre as apostas. Já a Navigator saiu e deu lugar à Sonae Capital. A casa de investimento justifica a saída da Navigator com a subida expressiva das acções desde meados de Fevereiro.



Numa outra nota de análise, o BPI reviu em baixa a avaliação da Sonae SGPS. Retirou-lhe cinco cêntimos por acção, o que, ainda assim, avalia a cotada co-liderada por Paulo Azevedo 30% acima da actual cotação. Já no que diz respeito à Sonae Capital, o BPI cortou o preço-alvo das acções, de 1,32 para 1,30 euros, e manteve a recomendação de "comprar". Considerando a cotação actual (0,975 euros), o novo target atribui aos títulos um potencial de subida de 33,3%. A exposição ao imobiliário e a potencial de venda de activos justificam o optimismo.





Governo francês prevê mais crescimento e menos défice este ano

O programa de estabilidade francês, que será apresentado esta quarta-feira em conselho de ministros, estima um crescimento económico de 2%, valor idêntico ao do ano passado e três décimas acima das previsões anteriores, e um défice de 2,3% do PIB, abaixo dos 2,6% de 2017 e meio ponto percentual inferior aos 2,8% anteriormente estimados, segundo o jornal Les Echos.

O documento do governo gaulês prevê ainda um crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de 1,9% em 2019, enquanto o défice deverá fixar-se em 2,4% no próximo ano, menos cinco décimas do que as anteriores estimativas.