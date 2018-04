5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Esta sexta-feira a Galp Energia estará a reagir aos resultados do primeiro trimestre. Lá fora, destaque para o PIB dos EUA e do Reino Unido e para o encontro entre Merkel e Trump. Isto num dia em que pode haver alterações no rating soberano de algumas economias europeias.

Galp reage às contas do primeiro trimestre

A Galp Energia vai estar hoje a reagir em bolsa aos resultados do seu primeiro trimestre fiscal. Os analistas do CaixaBI estimavam lucros de 103 milhões de euros, ao passo que os do BPI apontavam para um resultado líquido de 132 milhões.





No passado dia 13, a Galp divulgou os dados do "trading update", referindo que a sua produção petrolífera registou um incremento de 18% no primeiro trimestre para 104,1 mil barris de petróleo por dia.





EUA e Reino Unido divulgam PIB

Na divulgação de dados económicos, o destaque hoje vai para os dados do PIB dos Estados Unidos no primeiro trimestre. A economia norte-americana deverá ter crescido 2% nos primeiros três meses do ano, segundo as previsões da agência Bloomberg. A confirmar-se, será uma taxa de crescimento inferior à registada no trimestre anterior, quando avançou 2,9%. Apesar desta desaceleração, os EUA mantêm um ritmo robusto de recuperação económica.