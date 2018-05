5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Fed anuncia decisão sobre os juros

A Reserva Federal dos Estados Unidos vai anunciar a sua decisão sobre os juros esta quarta-feira, 2 de Maio, depois de concluir a sua reunião de dois dias.

A Fed deverá manter a taxa directora no seu actual nível – no intervalo entre 1,5% e 1,75% - mas aumentar as expectativas de uma subida do custo do dinheiro em Junho, apoiada no aumento da inflação e na descida do desemprego.

Depois de ter sido revelado, na semana passada, que a economia norte-americana desacelerou menos do que o esperado no primeiro trimestre e que o índice dos custos do trabalho subiu mais do se previa, os economistas reviram em alta as suas projecções para o número de subidas dos juros este ano de três para quatro.

Acções da Apple reagem aos resultados

As acções da Apple vão reagir aos números apresentados na terça-feira, após o fecho do mercado. A empresa da maçã anunciou que as suas receitas aumentaram 16% nos três meses terminados em Março para 61,1 mil milhões de dólares, um valor superior ao esperado pelos analistas que apontavam para 60,8 mil milhões de dólares. O crescimento das receitas foi o mais expressivo dos últimos dois anos.

Já os lucros fixaram-se em 2,73 dólares por acção, também eles acima do esperado pelos especialistas, que antecipavam um resultado líquido de 2,64 dólares por acção, de acordo com os dados da Bloomberg.

Tesla e Spotify divulgam contas

Esta quarta-feira o mercado vai estar atento à divulgação das contas de empresas como a Tesla, o Spotify, a Matercard e a Sprint.

A empresa liderada por Elon Musk deverá reportar prejuízos no primeiro trimestre, um período marcado por contratempos na produção do seu Model 3 e pelo aumento dos custos. Quanto ao Spotify, é a primeira vez que o serviço de streaming de música sueco apresenta resultados enquanto empresa cotada.

Brexit: nova ronda de negociações

Os negociadores da União Europeia e do Reino Unido dão início a uma ronda negociações em Bruxelas que se estende até 4 de Maio.





As conversações sobre o divórcio do Reino Unido retomam, assim, dois dias depois de a Câmara dos Lordes ter aprovado uma emenda à proposta de lei sobre o Brexit que dá ao parlamento o poder de impedir a saída do país da União Europeia na falta de um acordo com Bruxelas. A proposta foi aprovada na câmara alta do parlamento britânico com 335 votos a favor e 244 contra.