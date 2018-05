5 coisas que precisa de saber para começar o dia

O BCP registou lucros de 85,6 milhões de euros nos primeiros três meses deste ano, o que representa um crescimento de 70,8% face ao período homólogo, quando registara 50,1 milhões, anunciou o banco em comunicado. Os analistas estimavam lucros de 88 milhões de euros, o que correspondia a um aumento de 76% face ao resultado obtido no mesmo período de 2017. A média das 11 casas de investimento que seguem o BCP apontava, contudo, para um lucro de 77 milhões de euros, segundo apurou o Negócios.

Acções da Jerónimo Martins entram em ex-dividendo

A partir de hoje, as acções da Jerónimo Martins deixam de negociar com direito ao dividendo de 61,3 cêntimos que começa a ser pago a partir de 10 de Maio. A distribuição deste dividendo foi uma das propostas da administração aprovadas na assembleia-geral que se realizou esta quinta-feira, 12 de Abril. Os 385 milhões de euros para remunerar os accionistas correspondem à totalidade dos lucros consolidados obtidos pela empresa dona do Pingo Doce no ano passado.





BPstat divulga dados sobre concessão de crédito

Na divulgação de dados económicos, o destaque hoje vai para os dados do BPstat sobre concessão de crédito. Ainda por cá, o Instituto Nacional de Estatística divulga o índice de custos de construção de habitação nova e o índice de preços de manutenção e reparação regular da habitação em Março. No resto da Europa, saliente-se a divulgação dos números relativos à produção industrial na Alemanha e aos preços das casas no Reino Unido.





União Europeia discute Brexit

Esta terça-feira, os países da UE a 27 reúnem-se em Bruxelas para debater a evolução das negociações do Brexit. Um encontro que decorre uma semana depois de o presidente da Comissão Europeia ter apresentado um "orçamento ambicioso" para o próximo quadro financeiro plurianual (2021-2027) da União Europeia. Uma proposta que, apesar da saída do Reino Unido, reforça ligeiramente o montante global para 1,135 biliões de euros (preços de 2018). Para compensar o Brexit, a Comissão pede um pequeno aumento das contribuições nacionais.





Google promove conferência sobre próxima geração tecnológica

A Google realiza a sua conferência anual de programadores, focalizada na próxima geração de tecnologias, que hoje arranca em Mountain View (Califórnia). Espera-se que a empresa, detida pela Alphabet, apresente neste evento – que dura três dias – novos produtos de software para Android.