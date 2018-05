5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Esta quarta-feira a Semapa e a Sonaecom reportam as contas do primeiro trimestre e as acções dos CTT e da Toyota Caetano entram em ex-dividendo. O ICGP emite dívida, o INE divulga os dados da inflação de Abril, Mario Draghi fala em Frankfurt e os líderes da UE marcaram um jantar na Bulgária para falarem sobre relações comerciais.

Semapa e Sonaecom divulgam resultados trimestrais

A Semapa, holding que controla a Navigator e a Secil, reporta esta quarta-feira os seus resultados relativos ao período de Janeiro a Março deste ano. Os analistas do BPI estimam vendas no valor de 557 milhões de euros, um EBITDA de 125 milhões e uma queda de 42% dos lucros para 25 milhões de euros. A empresa liderada por João Castello Branco encerrou a sessão de ontem a somar 3,48% para 19,64 euros, num dia em que o sector do papel esteve em destaque pela positiva.





A Sonaecom também apresenta as suas contas referentes aos primeiros três meses do ano. Em 2017, os lucros da empresa liderada por Ângelo Paupério foram de 22,8 milhões de euros, uma queda de 52,7% face aos 48,1 milhões de euros em 2016.





Acções dos CTT entram em ex-dividendo

A partir de hoje, as acções dos CTT deixam de negociar com direito ao dividendo de 38 cêntimos que começa a ser pago a partir de 18 de Maio. A empresa liderada por Francisco Lacerda vai assim entregar aos accionistas mais do dobro dos lucros obtidos em 2017. É a única cotada com um "payout" acima de 200%.



Também a Toyota Caetano entra hoje em ex-dividendo. A empresa do sector automóvel tem um dos dividendos mais rentáveis da bolsa nacional. Ao dividendo bruto de 20 cêntimos (acima dos 15 cêntimos do ano passado) corresponde uma rendibilidade de 7,14%, o que representa o terceiro "dividend yield" mais elevado da bolsa portuguesa (só a F. Ramada e os CTT apresentam uma rendibilidade mas elevada).





IGCP emite dívida de curto prazo

A agência que gere a dívida pública nacional vai voltar ao mercado para um duplo leilão de curto prazo.





Uma semana depois de ter colocado dívida a cinco e a dez anos com um custo mínimo, o Tesouro procura captar até 1.750 milhões de euros em títulos a seis e a 12 meses.





Draghi discursa em Frankfurt e líderes da UE debatem comércio

Numa semana marcada pelos discursos de vários membros do banco central dos EUA e do BCE, Mario Draghi também irá discursar em Frankfurt. O presidente da autoridade monetária europeia deverá deixar novas indicações sobre o programa de compra de activos na região.