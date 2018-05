5 coisas que precisa de saber para começar o dia

As tréguas comerciais entre os EUA e a China, a escolha do primeiro-ministro para Itália e as declarações de responsáveis da Fed deverão marcar o ritmo dos mercados esta segunda-feira.

Tréguas comerciais entre China e EUA podem dar alento aos mercados

A perspectiva de uma guerra comercial entre a China e os Estados Unidos tem condicionado a evolução dos mercados nas últimas semanas, pelo que as tréguas anunciadas este fim-de-semana poderão representar boas noticias para as bolsas. O secretário de Estado do Tesouro norte-americano, Steven Mnuchin, confirmou à Fox essa mesma decisão: "estamos a por em suspenso a guerra comercial. Neste momento, concordámos esperar para avançar com as novas tarifas". No sábado, Pequim e Washington declararam que vão continuar as negociações no âmbito das quais a China compromete-se a comprar mais energia e bens agrícolas aos Estados Unidos da América, para reduzir o défice comercial norte-americano com o país asiático, cifrado em 335 mil milhões de dólares.

Itália já sabe quem será o primeiro-ministro

Os desenvolvimentos relacionados com o novo governo em Itália também têm marcado o passo dos mercados, sobretudo nas bolsas europeias e no câmbio do euro face ao dólar. Esta segunda-feira os líderes do 5 Estrelas e da Liga vão dizer ao presidente de Itália quem escolheram para chefiar o Executivo. O nome ainda não é oficial, mas os media italianos adiantam que será Giuseppe Conte, um professor de direito da Universidade de Florença, de 54 anos, que é próximo do 5 Estrelas (partido mais votado nas eleições) e era já apontado para membro de um governo liderado por este partido.