PSI-20 abre em terreno positivo com BCP a corrigir

O PSI-20 começa a semana a valorizar 0,28% para os 5.731,22 pontos. Na abertura da sessão desta segunda-feira estão dez cotadas a subir, quatro em queda e quatro inalteradas. Nas subidas destaca-se a correcção do BCP: as acções do banco estão a valorizar 1,64% para os 27,85 cêntimos, depois de na passada sexta-feira terem deslizado mais de 4%.A bolsa nacional volta aos ganhos depois de a instabilidade em Itália ter agitado as bolsas europeias . Um dos sectores afectados pelo contágio foi a banca europeia. O BCP, que está no principal índice europeu, o Stoxx 600, perdeu mais de 4% em linha com as quedas da banca italiana. Esta segunda-feira o banco está a recuperar, levando o PSI-20 para terreno positivo.Na Europa o arranque das bolsas deu sinais positivos. Isto acontece numa altura em que já se sabe o nome do próximo primeiro-ministro italiano e, ao mesmo tempo, num momento em que os Estados Unidos deram tréguas na guerra comercial à China . Os dois países chegaram a um acordo para suspender, por agora, as subidas das tarifas alfandegárias até negociarem um acordo mais extenso.A influenciar de forma positiva a praça lisboeta, além do BCP, estão os CTT com uma subida de 0,34% para os 2,96 euros, assimo como a REN com uma valorização de 0,38% para os 2,63 euros. A Sonae, que anunciou resultados com mais lucros , está há quatro sessões a subir. Esta segunda-feira as acções da cotadas valorizam 0,78% para os 1,169 euros.Além disso, o sector da pasta e do papel continua em alta. A Semapa é a que mais valoriza com uma subida de 0,98% para os 20,60 euros, seguida da Altri com uma valorização de 0,92% para os 7,69 euros e da Navigator com um avanço de 0,75% para os 5,375 euros.Por outro lado, o sector energético é o que mais desvaloriza numa altura em que o preço do petróleo está próximo de máximos de 2014. A Galp está a desvalorizar 0,18% para os 16,95 euros. Já as acções da EDP, que está a ser alvo de uma OPA dos chineses , desvalorizam 0,93% para os 3,426 euros.(Notícia actualizada às 8h21)