5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Esta terça-feira o grupo francês Altice, que detém a Meo, deverá estar a reagir em bolsa ao chumbo, pela Autoridade da Concorrência dos seus compromissos para a compra da Media Capital. As tensões políticas em Itália e Espanha deverão continuar a pressionar os mercados, isto num dia em que as bolsas norte-americanas e britânicas regressam à negociação.

Altice reage ao chumbo da AdC

A Altice foi informada esta segunda-feira pela Autoridade da Concorrência (AdC) de que foram chumbados os "remédios" que o grupo francês tinha proposto para comprar a TVI. Na justificação, a AdC considera que o negócio não protege os interesses dos consumidores nem garante a concorrência no mercado. O grupo francês que detém a Meo pode agora apresentar novos compromissos que eliminem os problemas levantados pela Concorrência, ou então, pura e simplesmente, desistir do negócio.



A empresa liderada por Patrick Drahi deverá estar hoje a reagir em bolsa a esta informação, que foi apurada ontem já depois do fecho dos mercados europeus.





Tensões políticas em Itália e Espanha continuam a pressionar

Os mercados continuaram ontem em baixa face à instabilidade em Itália. A perspectiva de que os partidos eurocéticos podem reforçar a sua posição nas próximas eleições está a deixar os investidores preocupados e as bolsas perderam terreno, o euro caiu para mínimos do ano e os juros italianos dispararam.



A contribuir para o agravamento dos juros dos países periféricos do euro esteve também a situação política em Espanha, com a fixação das datas de votação da moção de censura ao governo de Mariano Rajoy, e que também ameaça uma crise política no país vizinho. O Parlamento espanhol já determinou a data de debate e votação da moção de censura ao primeiro-ministro, Mariano Rajoy. O debate começa a 31 de Maio, quinta-feira, e termina no dia seguinte, 1 de Junho, altura em que será votada.





Mercados britânicos e norte-americanos reabrem

As bolsas dos EUA e do Reino Unido regressam hoje à negociação depois de um fim-de-semana prolongado que ditou uma paragem na segunda-feira.



Nos Estados Unidos foi celebrado o Memorial Day, ao passo que no Reino Unido se comemorou o feriado de Primavera da banca.





Tensões geopolíticas dominam conferência da OCDE

Arranca esta terça-feira a conferência de dois dias da Organização para a Cooperação e para o Desenvolvimento Económico (OCDE). O presidente francês, Emmanuel Macron, e o secretário do Comércio norte-americano, Wilbur Ross, estão entre os oradores do evento.



Temas como as tensões geopolíticas e o crescimento económico deverão ser alvo de discussão no evento. No dia 30, a instituição divulga novas previsões para a economia europeia.



Membros do BCE falam sobre política monetária

François Villeroy de Galhau, membro do Banco Central Europeu, e Yves Mersch, do conselho executivo, discursam em diferentes eventos.



No mesmo dia participam ainda outros membros da autoridade monetária europeia noutras conferências. Os responsáveis poderão deixar pistas sobre a retirada de estímulos na Zona Euro.