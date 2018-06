5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Sector do papel com novos máximos históricos

As três cotadas do sector do papel que integram o PSI-20 renovaram ontem os seus máximos de sempre. Isto depois de no mês passado já terem atingido recordes, beneficiando de um movimento de consolidação no sector.



A Navigator, Semapa e Altri estabeleceram assim novos máximos históricos, sendo o papel um dos sectores que vai continuar a estar no centro das atenções dos investidores.





Juros dos periféricos continuam a subir

Os juros a 10 anos dos países periféricos do euro voltaram a subir na sessão de ontem, a acompanhrem a tendência da sessão precedente. Itália voltou a ser a mais penalizada, com uma subida de 14,9 pontos base para 2,939%, um número próximo de 3% que tinha sido ultrapassado na semana passada por causa da crise política. A sofrer esteve também Portugal, cuja taxa de juro a 10 anos voltou a aproximar-se dos 2%, ao subirem 9 pontos base para 1,945%. No mesmo sentido estiveram as yields a 10 anos de Espanha, que aumentaram 10,5 pontos base para 1,501%.



Em causa estiveram as declarações do economista-chefe do Banco Central Europeu (BCE) que indicam uma decisão sobre o fim dos estímulos na reunião da próxima semana. Peter Praet disse que o BCE já vê a inflação perto da meta, assim como a robustez do crescimento da Zona Euro e da subida dos salários. Acredita-se que a instituição liderada por Mario Draghi dará indicações mais precisas quanto ao momento escolhido para pôr fim ao programa mensal de compra de activos em vigor. Os sinais deixaram os mercados ainda mais sensíveis, depois da turbulência em Itália.





Wall Street soma e segue

As principais bolsas norte-americanas encerraram em alta, com o Nasdaq a marcar novos máximos históricos. A impulsionar estiveram sobretudo dois factores: a queda das obrigações, com consequente subida dos juros, e a possibilidade de Washington negociar acordos para evitar guerra comercial.



Além de marcar o seu segundo máximo de sempre, pelo segundo dia seguido, o tecnológico Nasdaq Composite estabeleceu também o seu terceiro recorde consecutivo de fecho.





Economia europeia cresce 2,5% no primeiro trimestre

A economia europeia deverá ter crescido 2,5% no primeiro trimestre de 2018, face ao período homólogo, de acordo com as previsões dos economistas consultados pela agência Bloomberg. Estes números confirmam a tendência de crescimento do PIB da Zona Euro.



Por cá, o Instituto Nacional de Estatística (INE) divulga o índice sintético de desenvolvimento regional, em 2016, bem como o índice de custos de construção de habitação nova e o índice de preços de manutenção e reparação regular da habitação, em Abril.



Nos EUA, destaque para os dados relativos aos novos pedidos de subsídio de desemprego na semana terminada a 2 de Junho.





Trump e Abe debatem cimeira EUA-Coreia do Norte

O primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, encontra-se esta quinta-feira com o presidente norte-americano, Donald Trump, para debaterem a cimeira entre de 12 de Junho em Singapura, onde Trump se reunirá com o líder norte-coreano, Kim Jong-Un.



A cimeira começa às 02:00 (hora de Lisboa) do dia 12 e ontem foi avançado que poderá contar com um participante invulgar: Dennis Rodman, antigo jogador da NBA, que já esteve cinco vezes na Coreia do Norte. A presença de Rodman no encontro não foi oficialmente confirmada por nenhuma das partes, mas uma fonte explicou ao The New York Post que "muitas vezes, em casos diplomáticos complexos, os países procuram encontrar embaixadores de boa vontade [que ajudem na aproximação". "Quer se goste ou não, Dennis Rodman preenche todos os requisitos", disse a mesma fonte ao referido jornal.