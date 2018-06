5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Até este sábado, 9 de Junho, os órgãos sociais da EDP e da Renováveis, bem como os administradores accionistas, têm de se pronunciar sobre a oportunidade da OPA da China Three Gorges. Na EDP, são sete os administradores [entre os quais o CEO António Mexia] que vão ter de dizer, um a um, se vendem as suas acções da eléctrica. No caso da Renováveis, não há administradores accionistas. Venderam tudo na OPA.





António Mexia ensaiou a resposta de que os 3,26 euros pela EDP são insuficientes. Esta sexta, deverá escrevê-lo no relatório formal. Na EDP Renováveis, o espaço é menor: a CTG oferece 7,33 euros e, há um ano, a gestão disse que 6,80 euros era um valor adequado.

Donald Trump anunciou em finais de Maio que vai avançar com a implementação de tarifas sobre as importações de alumínio e aço, medidas proteccionistas que têm suscitado reacções por parte das várias potências mundiais – que já têm também listas de retaliação.





Devido à relevância do tema, é expectável que o aumento das tarifas aduaneiras seja o tema forte do encontro do G7, que começa hoje e termina no sábado e que decorre no Quebeque.





O Instituto Nacional de Estatística (INE) divulga esta sexta-feira as estatísticas do comércio internacional, relativas a Abril.





No resto da Europa, destaque para a produção industrial alemã, que deverá ter registado uma desaceleração em Abril. Segundo a Bloomberg, a produção industrial germânica cresceu 0,4% em Abril, o que compara com uma subida de 1% um mês antes. No mesmo dia será conhecida a evolução do mesmo indicador em França.





Plataformas de petróleo e gás em contagem nos EUA

A Baker Hughes, fornecedora norte-americana de serviços a campos petrolíferos, divulga hoje o relatório semanal sobre o número de plataformas de petróleo e gás nos Estados Unidos.





As cotações do crude estiveram ontem a negociar em alta, com os investidores a acreditarem que na próxima reunião da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) talvez não fique definido um aumento oferta mundial em cerca de um milhão de barris por dia, como chegou a ser avançado. Os ministros da Energia da Arábia Saudita e da Rússia, os dois maiores produtores mundiais de petróleo, estiveram reunidos no mês passado em São Petersburgo para analisarem os termos da oferta internacional de crude no âmbito do acordo que está em vigor há 17 meses. E tudo apontava para que se decidisse um aumento das exportações em cerca de um milhão de barris por dia na reunião deste mês em Viena, mas agora cresce a convicção de que não haverá unanimidade quanto à necessidade de alterar os termos do acordo.





Fitch avalia dívida do FEEF e do MEE

A qualidade da dívida do Fundo Europeu de Estabilização Financeira (FEEF) e do Mecanismo Europeu de Estabilidade (MEE) poderá ser avaliada pela agência de rating Fitch esta sexta-feira, sendo que a DBRS também poderá ter uma palavra a dizer sobre a classificação soberana da Alemanha e Polónia. Já a S&P poderá pronunciar-se sobre a Estónia e a Islândia, podendo a Moody’s fazer o mesmo com o Congo e o Gabão.





Os relatórios sobre os ratings e perspectivas para as dívidas soberanas podem não ser publicados, uma vez que o calendário de eventuais revisões das notações soberanas é apenas indicativo.