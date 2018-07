5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Esta sexta-feira a Ibersol poderá estar a reagir em bolsa ao anúncio do aumento de capital no valor de seis milhões de euros. Mas o grande foco do dia estará na aplicação recíproca de tarifas aduaneiras por parte dos EUA e da China.

Ibersol aumenta capital em seis milhões de euros

A empresa de restauração, dona de marcas como Pizza Hut, KFC e Pans, anunciou que vai proceder a um aumento de capital, por incorporação de reservas, mediante a emissão de seis milhões de novas acções com o valor unitário de um euro. "As acções representativas do capital social da Ibersol transaccionadas na Euronext Lisbon até ao dia 17 de Julho de 2018, inclusive, conferem o direito a participar no aumento de capital por incorporação de reservas, passando as acções a negociar em bolsa sem direito a essa participação a partir do dia 18 de Julho", referiu em comunicado à CMVM a empresa de restauração.





As acções serão atribuídas gratuitamente aos accionistas da Ibersol, na proporção de uma nova acção por cada cinco acções detidas, mediante a aplicação do factor de atribuição 1/5 às acções detidas, com arredondamento por defeito – sendo que serão creditadas nas contas dos accionistas da Ibersol no dia 20 de Julho. Ou seja, os accionistas recebem uma acção por cada cinco detidas.





Entram em vigor tarifas dos Estados Unidos e China

Esta sexta-feira, entram em vigor as tarifas impostas pelos Estados Unidos sobre bens chineses, e vice-versa, no valor de 34 mil milhões de dólares. A guerra comercial tem aumentado os receios dos investidores, nas últimas semanas.





Nas actas da reunião de 12 e 13 de Junho da Fed, divulgadas ontem, a autoridade monetária dos EUA alerta para os "riscos associados à política comercial" da maior economia mundial.





Taxa de desemprego centra atenções nos EUA

Hoje serão divulgados os dados relativos à taxa de desemprego dos EUA, em Junho [anterior: 3,8%; estimativa: 3,8%]. Os economistas inquiridos pela Bloomberg apontam para um aumento de 200.000 empregos e que a taxa de desemprego se tenha mantido em 3,8% - que é a segunda taxa mais baixa desde 1969.