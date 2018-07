5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Na sessão desta segunda-feira, os braços-de-ferro comerciais continuarão a centrar as atenções dos investidores a nível mundial. A Altice também vai continuar no radar, depois das notícias de que o seu negócio em Portugal poderá estar à venda.

Altice continua no radar dos investidores

As acções da Altice estiveram em destaque na última sessão, reagindo à notícia de que a operadora de Patrick Drahi pode estar a avaliar a venda do seu negócio em Portugal. A notícia foi avançada pela TMT Finance e teve impacto imediato nos títulos. As acções da Altice dispararam um máximo de 6,7% para 3,378 euros, elevando a valorização acumulada em 2018 para 78%. Fecharam a subir 3,73%.



A Altice negou, ainda na sexta-feira, que esteja a equacionar a venda do negócio em Portugal, afirmando que o activo "continua a ser uma peça fulcral na sua estratégia de crescimento".





Tensões comerciais continuam a dominar atenções

As bolsas europeias negociaram generalizadamente em alta, na sessão de sexta-feira, perante a expectativa de um entendimento entre os EUA e a União Europeia, sobretudo depois de a chanceler alemã, Angela Merkel, se ter mostrado favorável a conversações com vista à redução das taxas alfandegárias aplicadas à importação de automóveis fabricados nos Estados Unidos.



Em Wall Street, por sua vez, as tensões comerciais, no dia em que entraram em vigor as tarifas comerciais recíprocas dos EUA e da China, continuaram a pesar no sentimento dos investidores, mas não foram suficientes para acabar com o optimismo perante os dados do emprego.



Na sessão desta segunda-feira, os braços-de-ferro comerciais continuarão a centrar as atenções dos investidores.





Mario Draghi discursa no Parlamento Europeu…

O presidente do Banco Central Europeu (BCE) estará esta segunda-feira no Parlamento Europeu. Mario Draghi deverá falar sobre a política monetária e económica, dando novas pistas sobre como irá conduzir a retirada de estímulos na Zona Euro.



O BCE já comunicou que pretende terminar o programa de compra de activos, continuando a reinvestir o valor já aplicado.





… e outros responsáveis de política monetária também marcam a agenda

Alguns responsáveis de política monetária marcarão hoje presença em vários eventos. O vice-governador do Banco de Inglaterra (BoE), Ben Broadbent, fala numa conferência sobre economia e psicologia, em Londres. Por sua vez, o governador do Banco do Japão, Haruhiko Kuroda, é orador num seminário em Tóquio.



Nos EUA, o presidente da Fed de Minneapolis, Neel Kashari, discursa numa conferência em Prior Lake (Minesota).





INE divulga inquérito de conjuntura

Por cá, o Instituto Nacional de Estatística (INE) divulga o Inquérito de Conjuntura ao Investimento, no primeiro semestre. Ainda na Europa, teremos também os números da balança comercial da Dinamarca.



Nos Estados Unidos, destaque para os dados relativos ao crédito ao consumo.