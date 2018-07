5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Raize estreia-se em bolsa

A Raize estreia-se esta quarta-feira, às 11:30 (hora de Lisboa), na bolsa portuguesa. A companhia será a primeira estreia em bolsa desde a Luz Saúde em Fevereiro de 2014 e vai estrear o Euronext Access, o antigo mercado Easynext, sistema de negociação multilateral.



Foram 1.419 os investidores a participar na oferta pública de venda (OPV) da Raize, que terminou no passado dia 12. Cada investidor ficou, em média, com mais de 500 acções. A procura superou em 3,7 vezes a oferta das acções da "fintech".





IGCP apresenta resultados da emissão de OTRV

Os investidores que participaram na nova emissão de obrigações para o retalho promovida pelo Tesouro vão saber, esta quarta-feira, com quantos títulos ficaram. Nas últimas emissões de Obrigações do Tesouro de Rendimento Variável (OTRV) houve, devido à elevada procura, necessidade de haver "rateio". Os títulos serão admitidos à negociação no mercado regulamentado Euronext Lisbon a 23 de Julho.



Além disso, a agência que gere a dívida pública nacional realiza hoje uma emissão de dívida de curto prazo, com o objectivo de emitir até 1.750 milhões de euros.





INE divulga síntese de conjuntura e Fed apresenta Livro Bege

O Instituto Nacional de Estatística (INE) divulga a Síntese Económica de Conjuntura, em Junho, bem como os Índices de Preços na Produção Industrial, também relativos a Junho.



Nos Estados Unidos, as atenções estarão centradas na divulgação do Livro Bege por parte da Fed. Isto no mesmo dia em que o presidente do banco central, Jerome Powell, fala sobre o estado da economia norte-americana e sobre política monetária perante a Câmara dos Representantes, um dia depois de o ter feito junto do Senado.





Mais bancos americanos reportam contas do trimestre

O Morgan Stanley, o American Express e o US Bancorp reportam esta quarta-feira, antes da abertura de Wall Street, os seus resultados do segundo trimestre.



Fora da banca, que na passada sexta-feira arrancou a época de divulgação dos seus resultados nos EUA, teremos também hoje as contas do eBay.





Reservas de crude nos EUA em foco

A Administração de Informação em Energia (sob a tutela do Departamento norte-americano da Energia) divulga os dados relativos aos inventários de crude dos EUA na semana passada, bem como os stocks de destilados e gasolina.



Na semana passada foi divulgado que os stocks norte-americanos tinham caído 12,6 milhões de barris na semana precedente, quando os analistas apontavam para uma redução média de 4,5 milhões. As reservas de crude recuaram assim para mínimos de Fevereiro de 2015.