5 coisas que precisa de saber para começar o dia

São três as cotadas que hoje apresentam os seus números do segundo trimestre. Depois da EDP Renováveis e da Navigator antes da abertura da sessão bolsista, será a vez de a Jerónimo Martins fazer o mesmo após o encerramento da praça lisboeta.





No total, são 16 as cotadas portuguesas que apresentam resultados esta semana, sendo que 10 delas integram o PSI-20.

Um pouco por todo o mundo também prossegue a apresentação de resultados um pouco por todo o mundo. Hoje, na Europa o destaque vai para o banco alemão Deutsche Bank e nos Estados Unidos teremos, depois do fecho de Wall Street, os números do Facebook.





Esta semana, do outro lado do Atlântico é o sector tecnológico que está mais em força na divulgação de contas.

O BPI e a Impresa vão estar a reagir hoje às contas divulgadas na terça-feira após o fecho da bolsa nacional.





A Impresa fechou a primeira metade deste ano com lucros de 2,51 milhões de euros, valor cerca de 30 vezes superior ao resultado líquido de 85,6 mil euros registado no primeiro semestre de 2017. Já o BPI obteve lucros de 366,1 milhões no semestre, com a venda da posição na SuperBock a continuar a impulsionar os resultados. A alienação da gestão de activos também ajudou. Em termos recorrentes, o lucro do banco liderado por Pablo Forero melhorou 32%.





Juncker reúne-se com Trump para debater tarifas

O tema das tarifas comerciais vai manter-se quente. O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, e a comissária europeia para o comércio, Cecilia Malmström, vão encontrar-se com Donald Trump, em Washington.





Em cima da mesa estarão negociações sobre uma nova ronda de tarifas nos EUA sobre os carros europeus importados para o país.





INE divulga procura turística dos residentes

O Instituto Nacional de Estatística (INE) divulga os dados relativos à procura turística dos residentes, no primeiro trimestre. Ainda na Europa, destaque esta quarta-feira para o clima de negócios na Alemanha, medido pelo instituto Ifo.

Nos EUA, teremos os números das vendas de casas novas em Junho. Ainda do outro lado do Atlântico, a Administração de Informação em Energia (sob a tutela do Departamento norte-americano da Energia) divulga os dados relativos aos inventários de crude dos EUA na semana passada, bem como os stocks de destilados e gasolina.