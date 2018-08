5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Esta terça-feira teremos os dados da produção industrial na Alemanha e do preço do gás e electricidade das famílias europeias. Destaque também para a apresentação de contas da Disney e do Unicredit.

Produção industrial alemã em foco

