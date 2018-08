5 coisas que precisa de saber para começar o dia

A Sonae SGPS anunciou um aumento de 34% dos seus lucros no primeiro semestre. Já sobre a colocação em bolsa do negócio do retalho, Luís Reis, "chief corporate center officer" (CCCO), salientou que já foram dados passos importantes, mantendo na agenda a intensão de cotar em bolsa esta unidade. Mas ainda não há uma decisão final sobre a operação.





O Novo Banco vai revelar esta quinta-feira os seus resultados do primeiro semestre do ano. E o Negócios apurou que os resultados do banco liderado por António Ramalho voltaram a ser negativos, depois de um primeiro trimestre de lucros.

O resultado da operação no semestre será negativo, o que quer dizer que o período entre Abril e Junho mais do que ofuscou o lucro de 60,9 milhões de euros alcançado entre Janeiro e Março pelo banco detido em 75% pela Lone Star e em 25% pelo Fundo de Resolução.





O ex-advogado de Donald Trump, Michael Cohen, deu-se como culpado em vários crimes, entre eles ter feito pagamentos para silenciar testemunhas prejudiciais à campanha de Trump à presidência dos EUA. Este caso viola as lei de campanha nos EUA. E aumenta a especulação de que este assumir de culpa terá impacto em Donald Trump. O presidente dos EUA deu entretanto uma entrevista onde revelou que só soube destes pagamentos depois de terem sido realizados. E rejeita que tenham sido cometidos crimes, uma vez que os pagamentos foram feitos com fundos do próprio Trump e não com valores provenientes da campanha.





Depois de conhecidas as minutas da última reunião da Fed, de onde saiu reforçada a perspectiva de que as taxas de juro nos EUA vão subir mais duas vezes este ano, segue-se agora o encontro de Jackson Hole. Este simpósio começa esta quinta-feira e reúne os principais responsáveis da Fed. Os investidores aguardam agora por mais (ou novos) sinais que os ajudem a situar-se sobre o futuro da política monetária dos EUA.





Guerra comercial continua no radar



Americanos e chineses estão sentados à mesa das negociações. O tema é a guerra comercial e os investidores estão esperançados de que se reduza a tensão entre os dois países. Isto numa altura em que entram em vigor as tarifas dos EUA sobre 16 mil milhões de dólares de produtos importados da China.