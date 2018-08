Lucros da Sonae crescem 34% para 98 milhões

Ricardo Castelo/Negócios

A Sonae encerrou a primeira metade do ano com lucros de 98 milhões de euros, o que traduz um crescimento de 34,2% face ao primeiro semestre de 2017, informou esta quarta-feira a empresa co-liderada por Paulo Azevedo e Ângelo Paupério.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Sonae indica que o volume de negócios aumentou 6,6%, ascendendo a 2.680 milhões de euros. Os maiores contributos pertencem ao retalho alimentar, cujas vendas subiram 7,2%, para os 1.906 milhões.

O resultado operacional bruto (EBITDA) registou um crescimento de 11,1%, fixando-se em 154 milhões de euros.

O resultado indirecto ascendeu a 68 milhões de euros, mais do que duplicando o registado um ano antes, "sobretudo resultante de reavaliações do portefólio, de ganhos de capital da Sonae IM e do valor criado nas propriedades de investimento da Sonae Sierra", assinala a empresa.

O investimento nos primeiros seis meses do ano atingiu os 151 milhões de euros, mais 30 milhões ou 24,8% do que o registado na primeira metade de 2017. Esta subida deveu-se "essencialmente a um maior nível de capex [despesas de capital] da Sonae MC, relacionado com remodelações, e da Sonae IM relacionado com operações de fusão e aquisição".

A Sonae destaca também a redução da dívida líquida em 95 milhões de euros face a Junho do ano passado, para os 1.324 milhões.

Segundo Ângelo Paupério, citado no comunicado, o segundo trimestre ficou "marcado pelos resultados obtidos no âmbito da gestão de portefólio, com decisivos avanços na preparação do IPO da Sonae MC, com a alienação parcial da participação na Outsystems (detida indirectamente pela Sonae IM) e, sobretudo, pela aquisição de mais 20% da Sonae Sierra numa operação que contribuiu para um maior equilíbrio do nosso portefólio e para o reforço do perfil internacional que se mantém na linha da frente das prioridades estratégicas da Sonae."